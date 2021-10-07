«Какая красота!» В родном городе Туктамышевой сделали огромное граффити в её честь. Фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». В Глазове (Удмуртия), родном городе спортсменки, нарисовали огромное граффити в её честь.
«Какую красоту сделали в моём родном городе! Спасибо!» — подписала она фото.
Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru
На этапе Кубка России в Сызрани Туктамышева, одержавшая победу, успешно исполнила три тройных акселя: один в короткой программе и два в произвольной. Большинство непрыжковых элементов фигуристки были оценены по четвёртому уровню.
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