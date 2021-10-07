Инна Гончаренко назвала главную проблему Елизаветы Туктамышевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мнением о перспективах Елизаветы Туктамышевой в сезоне-2021/2022. По словам Гончаренко, единственное, что её расстраивает, — нестабильность спортсменки.
«Лиза хорошо вошла в сезон, триксель в отличном состоянии. Короткая программа мне очень понравилась, произвольная, скажем так, в традиционном Лизином стиле. Единственное, что меня расстраивает, — это её волнообразные выступления, эдаким всплеском. То есть мы видим потрясающий триксель, а затем спад, когда вместо тройного следует двойной прыжок.
Хочется, чтобы она не допускала этих спадов и чтобы её программа развивалась дальше после стартовых сложных элементов. Чтобы не было этого прекрасного начала, а потом бац — и бросила», — цитирует Гончаренко «РИА Новости Спорт».
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