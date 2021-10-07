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Волосожар — Транькову: каждый год думаю, что сильнее любить невозможно. И всегда ошибаюсь

Волосожар — Транькову: каждый год думаю, что сильнее любить невозможно. И всегда ошибаюсь
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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар поздравила с днём рождения своего мужа, олимпийского чемпиона Максима Транькова.

«Спасибо за сына и за дочь. Спасибо за тебя, Максим Траньков. Каждый год я думаю о том, что сильнее любить, наверное, невозможно. И каждый год ошибаюсь. Возможно всё, тем более рядом и вместе с тобой!

Есть ли идеальные семьи? Наверное для каждого свой идеал, но лучшего мужа я себе и не желала. А лучшего отца детям просто невозможно представить! Нежный, заботливый, любящий, внимательный. Тут скорее закончатся знаки, прежде чем я устану писать. И когда мы с тобой станем старенькими, и будем рассказывать внукам всякие истории, нам однозначно будет что вспомнить.

Хочу и дальше скользить вместе на льду и по жизни. Будь очень-очень счастлив, мой самый главный партнёр. С днём рождения!» — написала Волосожар в своём «инстаграме».

Максим Траньков отреагировал на поздравление комментарием: «Всё благодаря тебе!»

Фотографию можно посмотреть в "инстаграме" Татьяны Волосожар.

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