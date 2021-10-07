Елизавета Туктамышева показала видео с отдыха на Мальдивах

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новое видео в своём «инстаграме». В видео показано, как спортсменка проводила отпуск на Мальдивах.

«Сезон набирает обороты, поэтому об отпуске можно только мечтать, ну или вспоминать прошлый. Мальдивы ванлав», — подписала она видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

На этапе Кубка России в Сызрани Туктамышева, одержавшая победу, успешно исполнила три тройных акселя: один в короткой программе и два в произвольной. Большинство непрыжковых элементов фигуристки были оценены по четвёртому уровню.

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