Сара Уртадо: после победы Синициной и Кацалапова на чемпионате мира подарила им хамон

Испанская фигуристка, выступающая в танцах на льду с Кириллом Халявиным, Сара Уртадо рассказала, какая атмосфера царит в группе их тренера Александра Жулина. В этой же группе тренируется дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

«Атмосфера потрясающая! Я обожаю тренироваться с Викой Синициной и Никитой Кацалаповым, потому что их уровень катания — это нечто. Могу просто стоять и смотреть. Мы уже несколько лет вместе, видим друг друга в периоды борьбы, слёз, побед и поражений. Это очень объединяет. В каких-то моментах мы даже лучше понимаем друг друга, чем семья и друзья за пределами спорта. Поэтому мы очень близки. Паша Дрозд говорит по-испански и часто практикуется со мной. Ещё у нас украинский и два французских дуэта.

Летом весело отпраздновали на льду день рождения Никиты — подарили именной торт и игровую приставку. Он был так счастлив! Тренеры мне тоже как семья. Перед отъездом в Россию меня настроили, что здесь тренер — это человек, которого надо беспрекословно слушаться. Что русские все холодные и замкнутые, а с горячим испанским темпераментом я буду чувствовать себя одиноко. Но всё получилось наоборот: команда тепло меня приняла, и мы быстро сдружились. Ребята часто здороваются по-испански и спрашивают: «Сómo estás?» Я чувствую себя естественно и знаю, что являюсь важной частью дружного коллектива.

Наши дуэты катаются вместе. Как и на уроках хореографии, ОФП. Единственное, когда тренеры нас разделяют — на время постановки программ с отдельными хореографами. Всё-таки они показывают индивидуальные движения, а потом мы выходим на лёд и переносим туда шаги. Такие тренировки должны быть посвящены только одному дуэту.

После победы Вики и Никиты на чемпионате мира мы все были счастливы за них. По-моему, я подарила им хамон — испанский национальный деликатес. Вообще мы не устраиваем специальных вечеринок с шампанским — думаю, это и не нужно. Важнее чувства: когда ты видишь, что у близкого человека исполнилась мечта… А они ведь мечтали победить на чемпионате мира! Примерно с таким же чувством я смотрела, как Хавьер Фернандес завоевал медаль Олимпийских игр. В такие минуты кажется, что ты там рядом», — приводит слова Сары «Матч ТВ».