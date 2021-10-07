Сара Уртадо: конкуренция внутри группы Дюбрей и Лозона пугает и вместе с тем вдохновляет

Испанская фигуристка, выступающая в танцах на льду с Кириллом Халявиным, Сара Уртадо поделилась мнением о секрете успеха своих бывших тренеров Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона.

«У них очень укомплектованная команда — есть специалисты по разным аспектам мастерства. То есть многосторонний подход к созданию каждого танца, как это принято на западе. Ещё Мари-Франс и Патрис умеют грамотно распределять время на каждый дуэт. Это сложно, когда все они высокого уровня и претендуют на победу. В то же время каждый дуэт заряжается энергией: они смотрят друг на друга и получают мотивацию. Конкуренция внутри группы пугает, с одной стороны, и вместе с тем вдохновляет», — приводит слова Уртадо «Матч ТВ».

У Дюбрей и Лозона тренируются призёры Олимпийских игр, многократные чемпионы мира и Европы французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, которые являются одними из главных конкурентов российского дуэта Виктория Синицина — Никита Кацалапов в борьбе за олимпийские медали.