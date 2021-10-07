Сара Уртадо: конкуренция внутри группы Дюбрей и Лозона пугает и вместе с тем вдохновляет

Испанская фигуристка, выступающая в танцах на льду с Кириллом Халявиным, Сара Уртадо поделилась мнением о секрете успеха своих бывших тренеров Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона.
«У них очень укомплектованная команда — есть специалисты по разным аспектам мастерства. То есть многосторонний подход к созданию каждого танца, как это принято на западе. Ещё Мари-Франс и Патрис умеют грамотно распределять время на каждый дуэт. Это сложно, когда все они высокого уровня и претендуют на победу. В то же время каждый дуэт заряжается энергией: они смотрят друг на друга и получают мотивацию. Конкуренция внутри группы пугает, с одной стороны, и вместе с тем вдохновляет», — приводит слова Уртадо «Матч ТВ».
У Дюбрей и Лозона тренируются призёры Олимпийских игр, многократные чемпионы мира и Европы французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, которые являются одними из главных конкурентов российского дуэта Виктория Синицина — Никита Кацалапов в борьбе за олимпийские медали.
- 7 октября 2021
-
14:58
-
14:35
-
13:00
-
12:31
-
10:00
-
09:37
-
07:26
-
00:29
- 6 октября 2021
-
21:15
-
20:10
-
13:54
-
13:26
-
13:20
-
12:59
-
12:49
-
12:34
-
09:03
-
08:09
-
07:56
-
07:39
-
07:31
-
00:05
- 5 октября 2021
-
22:57
-
22:26
-
21:13
-
20:55
-
20:42
-
19:53
-
18:32
-
17:00
-
16:53
-
16:31
-
16:09
-
14:42
-
13:08