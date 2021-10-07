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Тютюнина и Шустицкий лидируют после ритм-танца на юниорском Гран-при в Линце

Тютюнина и Шустицкий лидируют после ритм-танца на юниорском Гран-при в Линце
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На седьмом этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Линце (Австрия) танцевальные дуэты завершили соревнования в ритм-танце. Лидерство захватили россияне Софья Тютюнина и Александр Шустицкий. Второе и третье места занимают американские дуэты Уна Браун/Гэйдж Браун и Анжела Линг/Калеб Уэйн.

Ещё одна российская пара Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов занимает пятое место.

Произвольный танец дуэты покажут в субботу, 9 октября.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. 7-й этап. Линц, Австрия
Танцы на льду. Ритм-танец

1. Софья Тютюнина/Александр Шустицкий (Россия) – 67,00.
2. Уна Браун/Гэйдж Браун (США) – 63,70.
3. Анжела Линг/Калеб Уэйн (США) – 61,75…
5. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Россия) – 59,52

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