Тютюнина и Шустицкий лидируют после ритм-танца на юниорском Гран-при в Линце

На седьмом этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Линце (Австрия) танцевальные дуэты завершили соревнования в ритм-танце. Лидерство захватили россияне Софья Тютюнина и Александр Шустицкий. Второе и третье места занимают американские дуэты Уна Браун/Гэйдж Браун и Анжела Линг/Калеб Уэйн.

Ещё одна российская пара Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов занимает пятое место.

Произвольный танец дуэты покажут в субботу, 9 октября.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. 7-й этап. Линц, Австрия

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Софья Тютюнина/Александр Шустицкий (Россия) – 67,00.

2. Уна Браун/Гэйдж Браун (США) – 63,70.

3. Анжела Линг/Калеб Уэйн (США) – 61,75…

5. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Россия) – 59,52