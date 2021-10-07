«Мы вас точно не обманем». Академия «Ангелы Плющенко» создала канал в YouTube

Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко», которую возглавляет двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, создала свой канал в YouTube.
«Наконец-то это свершилось! Наша команда так устала читать фейк-ньюс, что мы решили открыть свой YouTube канал Angels of Plushenko! Вечернее шоу каждую неделю с красавицей Леной Радионовой! Все эксклюзивы от «Ангелов Плющенко» и не только теперь на нашем канале! Подписывайтесь и узнавайте эксклюзивные новости только у нас! Мы вас точно не обманем», — написано на странице «Ангелов Плющенко» в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице «Ангелов Плющенко» в «Инстаграме».
В академии Плющенко тренируются фигуристы, входящие в юниорскую сборную России: настасия Зинина, Вероника Жилина, Кирилл Сарновский и другие.
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