Артём Ковалёв — второй после короткой программы на юниорском Гран-при в Линце

На седьмом этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Линце (Австрия) юноши завершили выступление в короткой программе.

Лидерство захватил американский фигурист Илья Малинин, который тренируется в группе Рафаэля Арутюняна. 0,34 балла уступает ему россиянин Артём Ковалёв, занимающийся под руководством Александра Волкова. Третье место занимает ещё один россиянин – воспитанник академии «Ангелы Плющенко» Кирилл Сарновский.

Произвольную программу на этапе Гран-при в Линце юноши покажут завтра, 8 октября.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. 7-й этап. Линц, Австрия

Юноши. Короткая программа

1. Илья Малинин (США) – 81,31.

2. Артём Ковалёв (Россия) – 80,97.

3. Кирилл Сарновский (Россия) – 75,20.