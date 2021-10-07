Артём Ковалёв — второй после короткой программы на юниорском Гран-при в Линце
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На седьмом этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Линце (Австрия) юноши завершили выступление в короткой программе.
Лидерство захватил американский фигурист Илья Малинин, который тренируется в группе Рафаэля Арутюняна. 0,34 балла уступает ему россиянин Артём Ковалёв, занимающийся под руководством Александра Волкова. Третье место занимает ещё один россиянин – воспитанник академии «Ангелы Плющенко» Кирилл Сарновский.
Произвольную программу на этапе Гран-при в Линце юноши покажут завтра, 8 октября.
Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. 7-й этап. Линц, Австрия
Юноши. Короткая программа
1. Илья Малинин (США) – 81,31.
2. Артём Ковалёв (Россия) – 80,97.
3. Кирилл Сарновский (Россия) – 75,20.
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