Михаил Коляда — третий после короткой программы на Finlandia Trophy

На международном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy завершились соревнования мужчин в короткой программе.

Лидерство делят канадец Киган Мессинг и американец Джейсон Браун, которые получили одинаковую сумму баллов, но у Мессинга выше оценка за технику.

Третье место занимает Михаил Коляда, впервые показавший короткую программу «Щелкунчик». Идущего пятым соотечественника Дмитрия Алиева он опередил только за счёт более высоких компонентов. Из прыжков обоим россиянам без ошибок удался только тройной аксель.

Евгений Семененко справился только с четверным тулупом и занимает 11-е место.

Фигурное катание. Международный турнир Finlandia Trophy. Эспо

Мужчины. Короткая программа

1. Киган Мессинг (Канада) – 92,39.

2. Джейсон Браун (США) – 92,39.

3. Михаил Коляда (Россия) – 82,75…

5. Дмитрий Алиев (Россия) – 78,28…

11. Евгений Семененко (Россия) – 69,63.