Плющенко — Путину: сил вам и здоровья, новых свершений на благо нашей Родины!

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина. Главе государства сегодня, 7 октября, исполняется 69 лет.
«С днём рождения, Владимир Владимирович! Спасибо вам за ту поддержку, которую вы оказываете развитию спорта в нашей стране! Сил вам и здоровья и новых свершений на благо нашей Родины! Гордимся, что наш президент — самый спортивный президент в мире!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012).
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