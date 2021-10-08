Елизавета Туктамышева показала фото из номера, где она будет жить на Finlandia Trophy

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала свежее фото в «сториз» своего «инстаграма». Спортсменка показала снимок из номера гостиницы, в котором она будет жить во время турнира Finlandia Trophy, запланированного на ближайшие выходные.
«Всем привет из Финляндии!» — подписала она фото.
Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru
Россию на соревнованиях представят по три одиночника у мужчин и женщин, а также две пары и два танцевальных дуэта.
Мужчины: Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко.
Женщины: Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Камила Валиева.
Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов.
Танцы на льду: Софья Шевченко – Игорь Ерёменко, Александра Степанова – Иван Букин.
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