Президент ФФККР Горшков: в 90-е наши тренеры уезжали за рубеж. Из катков делали автосалоны

Руководитель Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал о бедственном положении этого вида спорта в девяностые годы и провёл параллели с нынешним состоянием дел.

«Сейчас действительно можно говорить о серьёзном росте популярности фигурного катания, но это происходит на фоне того, что было в начале века, когда мы начали пожинать последствия 90-х годов. Наши тренеры уезжали за рубеж, катки превращали в автосалоны, члены сборной тренировались в США, и только там можно было найти необходимое количество льда. Все крутились как могли, и это известный факт.

Ситуация значительно изменилась в лучшую сторону, пошли результаты, но всё это было постепенно. Чтобы это проследить, достаточно посмотреть статистику начиная с 2010 года. Мы начали выкарабкиваться. А потом были Игры в Сочи. В личных соревнованиях у нас было два золота и одна бронза. Плюс новый командный турнир и наше общее золото. Это, конечно, было мощным толчком, чтобы любовь к фигурному катанию переросла в настоящий бум», — цитирует Горшкова ТАСС.

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