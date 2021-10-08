Андрей Лазукин победил на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга

Завершился второй этап Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию среди мужчин.



Победу одержал Андрей Лазукин, после короткой программы занимавший третье место. Итоговая сумма баллов за короткую и произвольную программы составила 241,95 балла. Второе место занял Роман Атояр с результатом 232,69 балла. На третьей строчке находится Матвей Ветлугин. Его результат — 228,27 балла.



Произвольную программу Лазукина судьи оценили в 159,32 балла. Он начал с четверного тулупа, затем выполнил каскад из тройных прыжков лутц — тулуп, двойной аксель, каскад тройной флип — ойлер — двойной сальхов, далее сделал тройной флип. Прыжковый контент Андрей закончил тройными лутцем и риттбергером.

По произвольной программе вторым стал Фёдор Судаков (147,46 балла). Роман Атояр в произвольной программе показал третий результат — 146,97 балла.