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Пара Хабибуллина — Княжук лидирует после короткой программы на юниорском Гран-при в Линце

Пара Хабибуллина — Княжук лидирует после короткой программы на юниорском Гран-при в Линце
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На седьмом этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Линце (Австрия) закончились соревнования среди пар в короткой программе.

Лидерами стала российская пара Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. Их результат — 64,23 балла. Второе место занимают их соотечественники Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев с результатом 63,84 балла. Пара из Грузии Карина Сафина – Лука Берулава стала третьей. Их выступление судьи оценили в 63,04 балла.

Ещё одна российская пара Екатерина Сторублеёцева – Артём Грицаенко по итогам короткой программы занимают четвёртое место. Их результат — 57,06 балла. Представители Украины Виолетта Серова – Иван Хобта с результатом 52,77 балла стали шестыми.

С произвольными программами пары выступят в субботу, 9 октября.

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