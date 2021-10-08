Пара Хабибуллина — Княжук лидирует после короткой программы на юниорском Гран-при в Линце
Поделиться
На седьмом этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Линце (Австрия) закончились соревнования среди пар в короткой программе.
Лидерами стала российская пара Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. Их результат — 64,23 балла. Второе место занимают их соотечественники Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев с результатом 63,84 балла. Пара из Грузии Карина Сафина – Лука Берулава стала третьей. Их выступление судьи оценили в 63,04 балла.
Ещё одна российская пара Екатерина Сторублеёцева – Артём Грицаенко по итогам короткой программы занимают четвёртое место. Их результат — 57,06 балла. Представители Украины Виолетта Серова – Иван Хобта с результатом 52,77 балла стали шестыми.
С произвольными программами пары выступят в субботу, 9 октября.
Новость по темеАндрей Лазукин победил на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга
Комментарии
- 8 октября 2021
-
16:22
-
15:31
-
14:49
-
14:27
-
13:50
-
12:40
-
12:18
- 7 октября 2021
-
22:41
-
21:32
-
21:07
-
20:47
-
20:26
-
20:12
-
17:43
-
17:15
-
14:58
-
14:35
-
13:00
-
12:31
-
10:00
-
09:37
-
07:26
-
00:29
- 6 октября 2021
-
21:15
-
20:10
-
13:54
-
13:26
-
13:20
-
12:59
-
12:49
-
12:34
-
09:03
-
08:09
-
07:56
-
07:39
Партнерский контент