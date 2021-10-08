Пара Хабибуллина — Княжук лидирует после короткой программы на юниорском Гран-при в Линце

На седьмом этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Линце (Австрия) закончились соревнования среди пар в короткой программе.

Лидерами стала российская пара Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. Их результат — 64,23 балла. Второе место занимают их соотечественники Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев с результатом 63,84 балла. Пара из Грузии Карина Сафина – Лука Берулава стала третьей. Их выступление судьи оценили в 63,04 балла.

Ещё одна российская пара Екатерина Сторублеёцева – Артём Грицаенко по итогам короткой программы занимают четвёртое место. Их результат — 57,06 балла. Представители Украины Виолетта Серова – Иван Хобта с результатом 52,77 балла стали шестыми.

С произвольными программами пары выступят в субботу, 9 октября.