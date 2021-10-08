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Софья Муравьёва из «Ангелов Плющенко» лидирует на этапе юниорского Гран-при в Линце

Софья Муравьёва из «Ангелов Плющенко» лидирует на этапе юниорского Гран-при в Линце
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На седьмом этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Линце (Австрия) завершились соревнования девушек в короткой программе. Лучший результат показала воспитанница академии «Ангелы Плющенко» Софья Муравьёва. Ещё одна воспитанница Евгения Плющенко Анастасия Зинина 0,55 балла уступила американке Изабо Левито.

Тройка лидеров опередила ближайших преследователей, лучшая из которых белоруска Варвара Кисель, на 7 баллов.

Произвольную программу девушки покажут завтра, 9 октября.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. 7-й этап. Линц, Австрия
Девушки. Короткая программа

1. Софья Муравьёва (Россия) – 73,28.
2. Изабо Левито (США) – 71,32.
3. Анастасия Зинина (Россия) – 69,77.
4. Варвара Кисель (Беларусь) – 62,34.

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