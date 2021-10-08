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Александр Энберт и его супруга ждут первенца. Евгения Медведева уже поздравила

Александр Энберт и его супруга ждут первенца. Евгения Медведева уже поздравила
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Российский фигурист Александр Энберт и его супруга Алеся готовятся впервые стать родителями. Об этом сообщила будущая мама на своей странице в «Инстаграме».

«1+1=3. Кто-то уже знал, кто-то ни о чём не догадывался, но мы очень хотим поделиться с вами самой радостной для нас новостью — мы ждём малыша. Очень скоро расскажу, как мы узнали и как я рассказала Саше. А пока принимаем поздравления», — написала Алеся Энберт на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алеси Энберт в «Инстаграме».

Александр Энберт — серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в паре с Натальей Забияко. В феврале 2020 года из-за проблем со здоровьем Александр вынужден был завершить спортивную карьеру в профессиональном спорте и теперь выступает только в шоу. Он был партнёром Евгении Медведевой в спектакле «Анна Каренина», второй год участвует в телепроекте «Ледниковый период».

Кстати, одной из первых прокомментировала пост Алеси именно Евгения. «Вааааау! Поздравляю», — написала Медведева.

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