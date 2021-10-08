Александр Энберт и его супруга ждут первенца. Евгения Медведева уже поздравила

Российский фигурист Александр Энберт и его супруга Алеся готовятся впервые стать родителями. Об этом сообщила будущая мама на своей странице в «Инстаграме».
«1+1=3. Кто-то уже знал, кто-то ни о чём не догадывался, но мы очень хотим поделиться с вами самой радостной для нас новостью — мы ждём малыша. Очень скоро расскажу, как мы узнали и как я рассказала Саше. А пока принимаем поздравления», — написала Алеся Энберт на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Алеси Энберт в «Инстаграме».
Александр Энберт — серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в паре с Натальей Забияко. В феврале 2020 года из-за проблем со здоровьем Александр вынужден был завершить спортивную карьеру в профессиональном спорте и теперь выступает только в шоу. Он был партнёром Евгении Медведевой в спектакле «Анна Каренина», второй год участвует в телепроекте «Ледниковый период».
Кстати, одной из первых прокомментировала пост Алеси именно Евгения. «Вааааау! Поздравляю», — написала Медведева.
- 8 октября 2021
-
21:59
-
20:43
-
18:59
-
18:24
-
16:22
-
15:31
-
14:49
-
14:27
-
13:50
-
12:40
-
12:18
- 7 октября 2021
-
22:41
-
21:32
-
21:07
-
20:47
-
20:26
-
20:12
-
17:43
-
17:15
-
14:58
-
14:35
-
13:00
-
12:31
-
10:00
-
09:37
-
07:26
-
00:29
- 6 октября 2021
-
21:15
-
20:10
-
13:54
-
13:26
-
13:20
-
12:59
-
12:49
-
12:34