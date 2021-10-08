Ковалёв и Сарновский — призёры этапа юниорской серии Гран-при в Линце
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Американский фигурист Илья Малинин стал победителем седьмого этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Линце (Австрия) в соревнованиях юношей. Малинин выиграл как короткую, так и произвольную программу.
Воспитанник академии «Ангелы Плющенко» Кирилл Сарновский стал вторым в произвольной программе, но по сумме двух программ уступил соотечественнику Артёму Ковалёву, тренирующемуся под руководством Александра Волкова.
Все призёры исполнили тройной аксель в произвольной программе. Малинин прыгнул два четверных, Ковалёв только тулуп.
Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. 7-й этап. Линц, Австрия
Юноши
1. Илья Малинин (США) – 245,35.
2. Артём Ковалёв (Россия) – 221,51.
3. Кирилл Сарновский (Россия) – 216,70.
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