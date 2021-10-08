Ковалёв и Сарновский — призёры этапа юниорской серии Гран-при в Линце

Американский фигурист Илья Малинин стал победителем седьмого этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Линце (Австрия) в соревнованиях юношей. Малинин выиграл как короткую, так и произвольную программу.

Воспитанник академии «Ангелы Плющенко» Кирилл Сарновский стал вторым в произвольной программе, но по сумме двух программ уступил соотечественнику Артёму Ковалёву, тренирующемуся под руководством Александра Волкова.

Все призёры исполнили тройной аксель в произвольной программе. Малинин прыгнул два четверных, Ковалёв только тулуп.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. 7-й этап. Линц, Австрия

Юноши

1. Илья Малинин (США) – 245,35.

2. Артём Ковалёв (Россия) – 221,51.

3. Кирилл Сарновский (Россия) – 216,70.