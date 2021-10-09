«Такую короткую я ещё не катал». Евгений Семененко — об итогах Finlandia Trophy

Российский фигурист Евгений Семененко подвёл итог выступления на «челленджере» Finlandia Trophy.

Семененко провалил короткую программу, показав только 11-й результат – почти на 20 баллов меньше личного рекорда. В произвольной Евгений с личным рекордом стал третьим, получив самые высокие баллы за технику из всех участников. По сумме двух программ ученик Алексея Мишина – пятый.

«Такую короткую я ещё не катал. Ни на тренировках, нигде. На 6-минутной разминки всё шло хорошо. Одна помарка была, но я её сразу исправил. А в прокате не пошло…

Нервы? Может быть, но я не особо волновался. Просто ещё в такое позднее время никогда не выступал, максимально часов в 6 вечера, а тут довольно поздно. Но это тоже опыт. Были ошибки, будем работать.

Понимал, что произвольную надо катать только чисто. Пытался собраться. Считаю, получилось. Конечно, после короткой программы расстроился, но постарался сразу же переключиться на произвольную. Короткая была позади, об этом надо думать уже после выступления. Так что постарался настроиться на произвольную. Сделал всё что мог.

В этом сезоне я сразу начал накатывать произвольную программу с тремя четверными. Прошлый сезон дал мотивацию двигаться дальше. Летом много работали над второй оценкой, много занимались и занимаемся в зале с Татьяной Прокофьевой, оттачиваем каждое движение. Огромное спасибо Никите Михайлову за хорошие программы, которые он поставил. Естественно, особая благодарность всей нашей команде – Алексею Николаевичу и Татьяне Николаевне Мишиным», — приводит слова Семененко пресс-служба ФФККР.