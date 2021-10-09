Ягудин повторил знаменитое банное фото Волочковой в шпагате. Цискаридзе отреагировал

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин в «Инстаграме» спародировал знаменитое фото в шпагате российской балерины Анастасии Волочковой из бани.

Публикация доступна в «инстаграме» Алексея Ягудина.

«Пятница-развратница. Помогите выбрать. 1 или 2? Как предпочитаете, сверху или снизу?» — прокомментировал коллаж Ягудин.

На публикацию отреагировал Николай Цискаридзе. «Лёха, тяни стопы!» — написал артист балета в комментариях. «Если ещё чуть-чуть потяну, они оторвутся», — ответил Ягудин.

Помимо звания олимпийского чемпиона, Ягудин является четырёхкратным чемпионом мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратным чемпионом Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратным победителем финалов Гран-при по фигурному катанию.

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