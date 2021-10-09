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Тютюнина и Шустицкий выиграли этап юниорского Гран-при в Австрии

Тютюнина и Шустицкий выиграли этап юниорского Гран-при в Австрии
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В Линце (Австрия) в рамках седьмого этапа Гран-при среди юниоров завершилось выступление танцевальных пар в произвольной программе.

Победу одержала российская пара Софья Тютюнина и Александр Шустицкий с результатом 162,28 балла. Второе место заняли представители США Уна и Гэйдж Браун (152,74 балла). На третьей строчке канадцы Надя Башинска и Питер Бимон (152,06 балла).

Ещё российскому дуэту Екатерина Рыбакова / Иван Махноносов до третьего места не хватило трёх десятых балла — 151,71.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. 7-й этап. Линц, Австрия
Танцы на льду. Итог.

1. Софья Тютюнина / Александр Шустицкий (Россия) – 162,28

2. Уна Браун / Гэйдж Браун (США) – 152,74

3. Надя Башинска / Питер Бимон (Канада) – 170,46

4. Екатерина Рыбакова / Иван Махноносов (Россия) – 161,71

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