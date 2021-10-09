Тарасова — о Коляде на Finlandia Trophy: судейство? Надо больше обращать внимания на себя

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Михаила Коляды на международном турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy. Набрав за две программы 256,98 балла, он стал вторым, уступив лишь американцу Джейсону Брауну.



«Для того чтобы выигрывать турнир, надо быть лучшим и в короткой, и в произвольной. Не надо делать в короткой программе такие ошибки, за которые приходится расплачиваться в произвольной. Хотя Коляда допустил ошибки и в произвольной тоже.

Не надо разбирать судейство, надо больше обращать внимания на себя, и тогда всё будет хорошо. Следует кататься чисто и максимально. Этого не было, поэтому и такие результаты», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».