Журналист рассказал о грубом поведении Алины Загитовой на матче «Ак Барса» и «Металлурга»

Журналист «Спорт-экспресса» Рустам Имамов заявил, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова грубо обошлась с журналистами на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Металлургом».
«Алина сидела в трёх рядах от трибуны прессы. Естественно, журналисты её заметили. Были попытки взять небольшой комментарий или хотя бы фото на память, но были отказы. В этом проблемы нет никакой, всё нормально. Законное и совершенно понятное право отказать как в фото, так и в комментарии.
Но вот дальше. Дальше случается нечто не совсем понятное. Повторюсь, Загитова сидела на три ряда ниже трибуны прессы, прямо под журналистами. Пресса снимает реакцию трибун на голы, концовку матча. Естественно, в кадр попадает и Алина. Она физически не могла не попадать. Особо цели именно её снимать не было, съёмка была в целом поведения трибуны с удобной для журналиста точки ракурса. В упор и в лицо её никто не снимал в принципе.
Но наша чемпионка, судя по всему, заметила съёмку и после игры сама подошла к пресс-центру с необоснованными и в довольно грубой форме высказанными претензиями. Требовала удалить все видеозаписи, спрашивала о целях съёмки, уточняла, кто конкретно снимал, что и когда.
В целом-то никто и не был против удалить, но любую просьбу можно высказать спокойно и нормально. Алина же вела себя явно не так, как следует олимпийской чемпионке. Судите сами, фраза «Я вас засужу, у меня такие связи!» была уместна в этой истории?» — написал Имамов в своём телеграм-канале.
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