Хабибуллина и Княжук выиграли этап юниорского Гран-при в Австрии

В Линце (Австрия) в рамках седьмого этапа Гран-при среди юниоров завершилось выступление спортивных пар. Победу одержала российская пара Наталья Хабибуллина и Илья Княжук с результатом 188,84 балла. Второе место заняли другие россияне — Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. На третьей строчке расположились представители Грузии Карина Сафина и Лука Берулава (152,06 балла).



Ещё один российский дуэт Екатерина Сторублевцева / Артем Грицаенко показали четвёртый результат (163,04)



Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. 7-й этап. Линц, Австрия

Спортивные пары. Итог.



1. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (Россия) – 188,84

2. Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев – 183,64

3. Карина Сафина / Лука Берулава (Грузия) – 179,27

4. Екатерина Сторублевцева / Артем Грицаенко (Россия) — 163,04.

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