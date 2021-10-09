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Хабибуллина и Княжук выиграли этап юниорского Гран-при в Австрии

Хабибуллина и Княжук выиграли этап юниорского Гран-при в Австрии
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В Линце (Австрия) в рамках седьмого этапа Гран-при среди юниоров завершилось выступление спортивных пар. Победу одержала российская пара Наталья Хабибуллина и Илья Княжук с результатом 188,84 балла. Второе место заняли другие россияне — Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. На третьей строчке расположились представители Грузии Карина Сафина и Лука Берулава (152,06 балла).

Ещё один российский дуэт Екатерина Сторублевцева / Артем Грицаенко показали четвёртый результат (163,04)

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. 7-й этап. Линц, Австрия
Спортивные пары. Итог.

1. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (Россия) – 188,84
2. Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев – 183,64
3. Карина Сафина / Лука Берулава (Грузия) – 179,27
4. Екатерина Сторублевцева / Артем Грицаенко (Россия) — 163,04.

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