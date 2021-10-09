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«Два разных человека». Соловьёв — о партнёршах в «Ледниковом периоде» Бузовой и Бородиной

«Два разных человека». Соловьёв — о партнёршах в «Ледниковом периоде» Бузовой и Бородиной
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Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв сравнил своих партнёрш в телешоу «Ледниковый период». Соловьёв второй сезон подряд выступает со звёздами «Дома-2». Первой партнёршей Дмитрия стала Ольга Бузова, теперь же он катается в дуэте с Ксенией Бородиной.

«Я вообще не люблю сравнивать, это два совершенно разных человека, с разными целями в жизни, взглядами. Мне очень повезло с Олей поработать, потому что она суперработяга, у неё были и азарт, и желание. То же самое есть и в Ксюше, притом что она совсем другой человек. Я к обеим очень хорошо отношусь, но у меня есть некое отторжение, когда начинают говорить, кто за кем пришёл. Это телевизионное шоу, здесь может участвовать кто угодно, и это не новое шоу, Ксюшу приглашали ранее, она в силу графика и боязни, наверное, не могла участвовать до этого. И всё-таки собралась и пошла.

Нам работается очень легко, и мы как одна душа на льду, у нас нет разногласий, всё очень спокойно, мы на одной волне и при этом работаем — это самое главное. По поводу того, что не каталась на коньках до этого, — я не то чтобы чувствовал это, я это видел. Тут даже невооружённым глазом видно, что человек учится и у него только-только начинает что-то получаться», — приводит слова Соловьёва WMJ.ru.

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