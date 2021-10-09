Елизавета Туктамышева с личным рекордом выиграла короткую программу на Finlandia Trophy

Российские фигуристки заняли весь пьедестал по итогам короткой программе на международном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy. Первое место с личным рекордом по праву досталось Елизавете Туктамышевой, чисто исполнившей всю программу, включая тройной аксель.

Алёна Косторная также продемонстрировала безупречный прокат, но рисковать не стала, исполнив аксель только в 2,5 оборота.

Камила Валиева пошла на тройной аксель, но упала.

Произвольную программу фигуристки покажут завтра, 10 октября.

Фигурное катание. Finlandia Trophy. Эспо

Женщины. Короткая программа

1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 81,53

2. Алёна Косторная (Россия) – 78,61

3. Камила Валиева (Россия) – 74,93

4. Анастасия Губанова (Грузия) — 69,50.