Елизавета Туктамышева с личным рекордом выиграла короткую программу на Finlandia Trophy
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Российские фигуристки заняли весь пьедестал по итогам короткой программе на международном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy. Первое место с личным рекордом по праву досталось Елизавете Туктамышевой, чисто исполнившей всю программу, включая тройной аксель.
Алёна Косторная также продемонстрировала безупречный прокат, но рисковать не стала, исполнив аксель только в 2,5 оборота.
Камила Валиева пошла на тройной аксель, но упала.
Произвольную программу фигуристки покажут завтра, 10 октября.
Фигурное катание. Finlandia Trophy. Эспо
Женщины. Короткая программа
1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 81,53
2. Алёна Косторная (Россия) – 78,61
3. Камила Валиева (Россия) – 74,93
4. Анастасия Губанова (Грузия) — 69,50.
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