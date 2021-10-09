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Журналист, рассказавший о грубом поведении Загитовой, принёс извинения фигуристке

Журналист, рассказавший о грубом поведении Загитовой, принёс извинения фигуристке
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Журналист «Спорт-экспресса» Рустам Имамов заявил, что СМИ неверно истолковали его слова о поведении олимпийской чемпионки Алины Загитовой на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Металлургом».

«Вышло крайне досадное недоразумение. Из-за общего недопонимания небольшая локальная история вылилась в большой скандал. Сейчас он улажен, мы пообщались. Прошу извинения у Алины и её семьи, болельщиков, поскольку я не знал изначально всех деталей. На арене были случаи, что её хватали за руку и караулили у туалета, что, конечно же, неприемлемо. Конечно, после этого настроения и желания нормально общаться не будет. В свою очередь, мне стоило сначала решать всё лично и уточнить все нюансы произошедшего», — сказал Имамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым.

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