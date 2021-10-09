Софья Муравьёва из «Ангелов Плющенко» выиграла этап юниорского Гран-при в Линце

На седьмом этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Линце (Австрия) завершились соревнования девушек. Лучший результат показала воспитанница академии «Ангелы Плющенко» Софья Муравьёва. Второй стала американка Изабо Левито. Ещё одна воспитанница Евгения Плющенко Анастасия Зинина дважды пыталась исполнить четверной тулуп, но оба раза неудачно. В программе Муравьёвой и Левито элементов ультра-си не было. Все трое исполнили по два каскада из двух прыжков в три оборота.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. 7-й этап. Линц, Австрия

Девушки

1. Софья Муравьёва (Россия) – 211,81.

2. Изабо Левито (США) – 208,31.

3. Анастасия Зинина (Россия) – 190,66.

4. Нина Петрыкина (Эстония) – 177,06.

5. Варвара Кисель (Беларусь) – 175,91.