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Олимпийский чемпион Скотт Мойр: просто обожаю Елизавету Туктамышеву

Олимпийский чемпион Скотт Мойр: просто обожаю Елизавету Туктамышеву
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Трёхкратный олимпийский чемпион в танцах на льду канадец Скотт Мойр рассказал, кто из российских фигуристок-одиночниц ему больше всего нравится.

«Слежу ли за российскими фигуристками? О, конечно, а кто не следит-то! Интересно наблюдать за их прогрессом. Я не так чтобы много смотрю одиночное катание, и уж тем более женское, но русские девушки – это сила. Как это у них выходит?

Сейчас все надо мной начнут подтрунивать – как это я решился назвать своего фаворита – но я просто обожаю Елизавету Туктамышеву. Нам довелось немного выступать вместе в шоу, поэтому нам удалось познакомиться поближе, я узнал, какой она невероятный человек. Она пример для стольких спортсменов!

Такая стойкая, никогда не унывает, просто делает свою работу. У вас в России там каждую неделю, кажется, появляется какая-то новая девочка, и их столько! А Елизавета держится, более того – прибавляет! Как спортсмен я отношусь к этому с огромным уважением», – приводит слова Мойра Sports.ru.

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