«Невероятно женственная». Алексей Мишин – о Елизавете Туктамышевой на Finlandia Trophy

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин оценил выступление подопечной – Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на международном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy. Россиянка установила личный рекорд, набрав 81,53 балла.

«Елизавета превзошла свой же рекорд на 0,99. Можно было бы назвать сегодняшнее катание идеальным, но совершенству нет предела. Это чистая правда. Елизавета действительно каталась сегодня очень хорошо, и я бы отметил черту, которая мне особенно понравилась — она была очень женственная. Чисто откатала технически и была невероятно женственная — вот так можно описать её сегодняшнее выступление. У неё все элементы получались легко. Эти элементы были аккуратно вкраплены в общую песню, которую она сегодня нам всем спела», — приводит слова Мишина Sport24.