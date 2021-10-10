Серебряный призёр ЧМ-2012 Алёна Леонова объявила о завершении карьеры. Она ждёт ребёнка

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 российская фигуристка Алёна Леонова объявила о завершении карьеры.

«Я жду мальчика, нахожусь на пятом месяце беременности. Недавно как раз узнали пол. Официально карьеру не завершала, потому что мы планировали сделать прекрасное шоу, на него хотели приехать многие именитые фигуристы и сказать теплые слова, спасибо им большое. Но, к сожалению, из-за пандемии наши планы сорвались. В последнее время думали про этот октябрь, хотели устроить мероприятие на Мемориале Панина. Но на лёд я уже не выйду, поэтому и это, скорее всего, отменяется. Так что карьеру я завершила. Уже два года к соревнованиям не готовлюсь, занялась постановками программ, а с нынешнего сезона благодаря Евгению Рукавицыну набрала группу начальной подготовки и работаю с маленькими детьми», — приводит слова Леоновой «РИА Новости Спорт».