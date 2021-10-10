Алина Загитова ответила на критику в свой адрес

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о критике в свой адрес.

«О хейте. Я давно хотела написать этот пост, как-то поговорить об этом. Но тема такая тяжёлая, что каждый раз думаешь — да ну…

У популярности есть обратная сторона. С одной стороны, я чувствую поддержку и любовь своих болельщиков, меня узнают, я с радостью фотографируюсь и даю автографы, и столько тёплых слов от вас здесь – каждый день! Это очень заряжает меня и хочется быть с вами настоящей и лучше, чем я есть сегодня. Ощущение, что мы вместе проходим этот путь!

Но… Есть и другая сторона. Меня отмечают и хейтят в комментариях по сети, СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам, что я сказала, надела, куда пошла – нет никакой приватности, а мои границы часто достаточно грубо нарушают. Информацию иногда так перекручивают, что я даже думаю, что это, наверное, такая суперспособность у людей должна быть. Но в сети – нет ответственности, иногда даже нет лиц, нет подписи. Информация пересказывается и разносится со страшной скоростью.

Что я хочу сказать. У любой ситуации две стороны. Каждый из нас – живой человек, который может и должен защищать свои личные границы. Я рада, что моё пространство здесь, с вами, свободно от этого. Спасибо вам большое за поддержку и любовь», — написала Загитова в своём «инстаграме».