Евгений Плющенко прокомментировал выход своих учеников в финал юниорской серии Гран-при

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о попадании своих учеников в финал юниорской серии Гран-при.

Публикация доступна в «инстаграме» Евгения Плющенко.

«Мы в финале Гран-при! Поздравляю Софью Муравьеву – победительницу 7-го этапа Гран-при! С бронзой хочется поздравить Настю Зинину и Кирилла Сарновского! Здорово, что нашу страну и наш клуб «Ангелы Плющенко» в финале Гран-при представят три наших спортсмена: Кирилл, Софья и Вероника Жилина!

Для нашей команды тренеров было важно, чтобы все наши юниоры стояли на пьедестале и попадали в топ-3 на всех этапах мировой серии Гран-при! Мы с этой задачей справились! В копилке нашей команды: 3 золота, 2 серебра и 2 бронзы!

Хочу выразить благодарность моей команде тренеров за их работу: Денису Михайлову, Сергею Алексееву, Марии Ставицкой, Ереме Газазяну и Алексею Захарченко! Трудимся и работаем дальше!» – написал Плющенко в своём «инстаграме».