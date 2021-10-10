Тарасова оценила выступление Валиевой в короткой программе на Finlandia Trophy 2021

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление ученицы Этери Тутберидзе Камилы Валиевой в короткой программе на международном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy 2021.

Для Валиевой турнир в Эспо стал первым международным соревнованием на взрослом уровне. Камила стала третьей, набрав 74,93 балла. Фигуристка пошла на тройной аксель, но упала. Лидирует после короткой программы другая россиянка – Елизавета Туктамышева, на втором месте – Алёна Косторная.

«Нормально дебютировала Валиева. Ну упала, и что? Это только начало сезона, ей-богу, короткая программа на первом турнире. Ни о каком неудачном дебюте не может идти речи. Впереди ещё произвольная программа, подождите», — приводит слова Тарасовой Sport24.