Слуцкая — Милохину: Дань, насколько у тебя мягкие ноги! Фигурное катание много потеряло

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая высказалась о фигуристке Евгении Медведевой и российском тиктокере Дане Милохине, которые вместе выступают в телепроекте «Ледниковый период».

«Хочу признаться в любви к Евгении Медведевой. Для меня она потрясающая девушка, великая фигуристка. Но этот проект умеет показать людей с совершенно иной стороны. В спорте мы видим устремлённые к победе глаза, какая-то спортивная злость, а здесь – все фигуристы какие-то окрылённые. И эта пара, Даня с Женей, настолько здорово подобрана, что мне хочется этот спектакль продолжать смотреть. И, что меня очень удивило, Дань, насколько у тебя мягкие ноги! Мне кажется, фигурное катание много потеряло, у тебя есть тот потенциал, которого нет у многих здесь. Искренне переживаю за вас, болею», — сказала Слуцкая в эфире Первого канала.