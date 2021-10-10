Татьяна Тарасова — Медведевой и Милохину: спасибо, что вы такие забавные

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуристки Евгении Медведевой и российского тиктокера Дани Милохина в телепроекте «Ледниковый период».

Во втором выпуске программы пара выступила под композицию «I love you» в исполнении певицы Billie Eilish.

«Я не помню, чтобы я тебе сказала, что тебя убью. Это же всё равно в шутку. Но прямо пишут, перевирают, действительно, если ты её уронишь, убью тебя. Спасибо большое, что не уронил её, и спасибо, что вы такие забавные. Очень хорошие номера у вас. Ну что, я в вас влюблена. Они мне очень нравятся, потому что они с большой индивидуальностью», — сказала Тарасова в эфире «Первого канала».

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