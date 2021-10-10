Чувственный номер Евгении Медведевой и Дани Милохина в «Ледниковом периоде»
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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева и её партнёр – популярный тиктокер, певец и блогер Даня Милохин представили второй номер в телевизионном проекте «Ледниковый период». Пара выступила под композицию «I love you» в исполнении американской певицы Billie Eilish.
Выступление пары понравилось судьям. За технику Медведева и Милохин получили в среднем 5,92 балла, а за артистизм — 5,96. Общая сумма составила 11,88 балла.
Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.
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