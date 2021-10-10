Бестемьянова: Загитова имеет право на срыв. Давайте простим её

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт фигуристки Алины Загитовой с журналистом Рустамом Имамовым.

На днях во время посещения матча между «Ак Барсом» и «Металлургом» у Загитовой возник конфликт с журналистом. Якобы спортсменка в грубой форме потребовала удалить её снимки, сделанные им во время игры. Позже корреспондент публично принёс извинения Алине, а она выложила пост о хейте в «Инстаграм».

«Дело не в том, что она олимпийская чемпионка. Просто у Алины сдали нервы, не выдержала повышенного внимания к себе. Давайте простим её. Загитова имеет право на срыв. Конечно, вести себя так с журналистами не стоит — дороже выйдет. Мы сами видим, что теперь происходит. Но я прекрасно понимаю, как иногда всё это достаёт. Поверьте, к такому невозможно привыкнуть. Возможно, Алина до этого много работала и просто устала. Не надо клеймить человека. Нужно быть более благосклонными к фигуристке, которого многого добилась», — приводит слова Бестемьяновой RT.