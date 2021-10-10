Судья объяснил, как Синицина и Кацалапов могут обыграть Пападакис и Сизерона

Судья международной категории Александр Веденин, присутствующий на турнире Finlandia Trophy, подвёл итоги соревнований танцевальных дуэтов.
«Французы Пападакис и Сизерон очень хороши! За время отсутствия они накатались, увеличили скорость и подняли форму. Выступили прекрасно. Их будет трудно обкатать. Их надо обыгрывать идеей танца и новыми элементами, а также чувствами! Они катаются классно, но холодно. Партнёр — нетрадиционной ориентации, и это не замаскируешь. Синицина и Кацалапов могут выразить реальную любовь, как в прошлом году, и это может стать победой.
Чок-Бейтс некоторые судьи поставили очень высоко, вровень или больше, чем Пападакисов, но это хулиганство, не соответствующее действительности. Это политика в танцах, а не атака на чемпионов мира. Это угроза на будущее русским дуэтам», — приводит слова Веденина «Матч ТВ».
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