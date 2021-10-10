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Валиева побила мировые рекорды Косторной и Трусовой на первом международном старте

Валиева побила мировые рекорды Косторной и Трусовой на первом международном старте
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Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева на первом в её карьере международном старте среди взрослых – «челленджере» Finlandia Trophy — побила сразу два мировых рекорда.

За произвольную программу Валиева получила от судей 174,31 балла. Предыдущее достижение принадлежало Александре Трусовой и равнялось 166,62 балла. Столько россиянка получила на этапе Гран-при Skate Canada в 2019 году.

Сумма Валиевой по итогам двух выступлений – 249,24 балла – это также мировой рекорд. Предыдущий (247,59) был установлен Алёной Косторной в финале Гран-при-2019/2020.

Отметим, что Валиева откатала произвольную программу с падением на тройном акселе. Четверные прыжки – сальхов и тулуп в двух разных каскадах – Камила исполнила безупречно.

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