Камила Валиева оценила победное выступление на Finlandia Trophy
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Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала победное выступление на турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy.
На первом в её карьере международном старте среди взрослых Валиева побила сразу два мировых рекорда – в произвольной программе (174,31) и по сумме двух выступлений (249,24). Ранее рекорд в произвольной принадлежал Александре Трусовой и равнялся 166,62 балла. Лучшую сумму за две программы имела Алёна Косторная — 247,59.
«Я очень рада, что смогла сегодня собраться на произвольную программу. Пусть не всё получилось за эти два дня. Но мне очень понравилась публика в Финляндии — то, как она нас встречала, поддерживала всех. Это очень важно для нас», — сказала Валиева в эфире финского телеканала Yle.
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