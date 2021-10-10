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Татьяна Тарасова отреагировала на два мировых рекорда фигуристки Камилы Валиевой

Татьяна Тарасова отреагировала на два мировых рекорда фигуристки Камилы Валиевой
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итоги выступления российских фигуристок на международном турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy, выделив не только новую мировую рекордсменку Камилу Валиеву, но и занявшую второе место Елизавету Туктамышеву.

Валиева установила новые мировые рекорды в произвольной программе (174,31) и по сумме двух выступлений (249,24), несмотря на падение с тройного акселя. Туктамышева свой коронный элемент сделала дважды – сольно и в каскаде.

«Как может не понравиться катание, которое пошло на рекорд? Мне очень понравилось! Девочки, Валиева и Туктамышева, начали сезон с очень сильных, настоящих прокатов. Костюм у Валиевой очень хороший, музыка: всё хорошо!

Стоит ли и дальше пробовать тройной аксель в произвольной программе? Это их вопрос с тренером. Они его не пробуют, а делают. Пока не получается, но будет получаться», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Валиева начала взрослую карьеру с лучшего проката в истории. А если бы ещё и не упала! Валиева начала взрослую карьеру с лучшего проката в истории. А если бы ещё и не упала!
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