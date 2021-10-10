Татьяна Тарасова отреагировала на два мировых рекорда фигуристки Камилы Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итоги выступления российских фигуристок на международном турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy, выделив не только новую мировую рекордсменку Камилу Валиеву, но и занявшую второе место Елизавету Туктамышеву.

Валиева установила новые мировые рекорды в произвольной программе (174,31) и по сумме двух выступлений (249,24), несмотря на падение с тройного акселя. Туктамышева свой коронный элемент сделала дважды – сольно и в каскаде.

«Как может не понравиться катание, которое пошло на рекорд? Мне очень понравилось! Девочки, Валиева и Туктамышева, начали сезон с очень сильных, настоящих прокатов. Костюм у Валиевой очень хороший, музыка: всё хорошо!



Стоит ли и дальше пробовать тройной аксель в произвольной программе? Это их вопрос с тренером. Они его не пробуют, а делают. Пока не получается, но будет получаться», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.