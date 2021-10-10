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Жулин — о мировых рекордах Валиевой: русские впереди всех. Ещё планку выше задерём

Жулин — о мировых рекордах Валиевой: русские впереди всех. Ещё планку выше задерём
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Тренер Александр Жулин подвёл итоги выступления российских фигуристок на международном турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy.

Победу одержала Камила Валиева, которая, несмотря на падение с тройного акселя, установила новые мировые рекорды в произвольной программе (174,31) и по сумме двух выступлений (249,24). Елизавета Туктамышева свой коронный элемент сделала дважды – сольно и в каскаде — и заняла второе место.

«Блистательное катание Валиевой и блистательное катание Туктамышевой. Это говорит о том, что русские впереди всех. Ещё возможно и выше планку задрать, задерём ещё. Валиева намного лучше чувствует себя в «Болеро», очень понравилась. Четвертные — бомба. Если бы она ещё и аксель прыгнула…

Но, считаю, день сегодня сделала Туктамышева. Это был просто бенефис», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Валиева начала взрослую карьеру с лучшего проката в истории. А если бы ещё и не упала! Валиева начала взрослую карьеру с лучшего проката в истории. А если бы ещё и не упала!
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