Жулин: Косторная оставила унылое впечатление

Тренер Александр Жулин оценил выступление чемпионки Европы Алёны Косторной на международном турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy.
Косторная заняла третье место, уступив соотечественницам Камиле Валиевой и Елизавете Туктамышевой. В короткой программе Косторная стала второй, а в произвольной — только четвёртой, проиграв также бельгийке Луне Хендрикс. На лёд Алёна выходила после Камилы, показавшей рекордный прокат.
«Косторная — красивая девушка с феноменальным катанием. Видимо, совершенно была раздавлена оценками Валиевой, а может, и недорабатывает на тренировках. Оставила унылое впечатление, к сожалению. Это одна из самых любимых моих фигуристок.
Возможно, её надламывает и то, что она не докручивает тройной аксель, а про четверные разговора и не идёт. Поэтому ситуация плачевная: если она не изменит своё отношение, то, в общем-то, всем всё ясно. Я реально желаю Косторной добавить, это очень хорошая девочка, просто жалко, что сегодня это не прозвучало — ни программа, ни прыжки, ничего», — приводит слова Жулина ТАСС.
- 10 октября 2021
-
22:33
-
22:22
-
22:15
-
21:34
-
21:13
-
20:58
-
19:56
-
19:31
-
18:51
-
18:14
-
17:48
-
16:19
-
14:48
-
14:20
-
14:07
-
13:35
-
12:38
-
12:24
-
11:16
-
10:42
-
10:19
-
00:53
- 9 октября 2021
-
21:55
-
21:36
-
21:06
-
20:06
-
20:01
-
18:29
-
17:20
-
17:18
-
16:40
-
15:44
-
15:00
-
14:33
-
13:49