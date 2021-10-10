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Жулин: Косторная оставила унылое впечатление

Жулин: Косторная оставила унылое впечатление
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Тренер Александр Жулин оценил выступление чемпионки Европы Алёны Косторной на международном турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy.

Косторная заняла третье место, уступив соотечественницам Камиле Валиевой и Елизавете Туктамышевой. В короткой программе Косторная стала второй, а в произвольной — только четвёртой, проиграв также бельгийке Луне Хендрикс. На лёд Алёна выходила после Камилы, показавшей рекордный прокат.

«Косторная — красивая девушка с феноменальным катанием. Видимо, совершенно была раздавлена оценками Валиевой, а может, и недорабатывает на тренировках. Оставила унылое впечатление, к сожалению. Это одна из самых любимых моих фигуристок.

Возможно, её надламывает и то, что она не докручивает тройной аксель, а про четверные разговора и не идёт. Поэтому ситуация плачевная: если она не изменит своё отношение, то, в общем-то, всем всё ясно. Я реально желаю Косторной добавить, это очень хорошая девочка, просто жалко, что сегодня это не прозвучало — ни программа, ни прыжки, ничего», — приводит слова Жулина ТАСС.

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