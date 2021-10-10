«Это было очень круто!» Туктамышева — о прокате произвольной программы на Finlandia Trophy

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила своё выступление на международном турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy.

Туктамышева заняла второе место, обновив личный рекорд в короткой программе и приблизившись к нему в произвольной. Получить более высокие баллы Елизавете помешала небольшая ошибка при приземлении с тройного риттбергера.

«Сегодня я была более уверена, более привычная атмосфера, более спокойная, поэтому удалось неплохо откататься, не учитывая мой странный риттбергер. Но в целом я довольна этими соревнованиями и обеими программами.

Поддержка публики? Это было очень круто! У меня даже появилось какое-то второе дыхание. Зрители с самого начала стали аплодировать, видимо, понравилась музыка. И я еду: а-а-а… так классно! Приятно, приятно было здесь кататься.

Как мысленно собраться на остальную программу после двух тройных акселей? Мысли были такие, чтобы глупую ошибку не совершить, потому что два тройных акселя — это ключевая задача в произвольной, а дальше идёт много наработанного, того, что уже было. Единственное, я за каскад двойной аксель — ойлер — тройной сальхов ещё немножко переживала, потому что его прыгаю только второй сезон, раньше не исполняла. Но в целом так как сегодня было вот это спокойствие, оно дало возможность мне показать без нервов хорошие уверенные прыжки. Сегодня было классно кататься!

Говорите, компоненты выросли? В межсезонье я много работала над программами, много катала и хотела, чтобы всё было идеально. Много дорожек делали, вращались, чтобы всё было целостно. Для меня это была задача номер один после прошлого сезона. Прогрессировать именно с этой точки зрения», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба ФФККР.