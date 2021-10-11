Авербух: Туктамышева сделала очень серьёзную заявку на попадание в олимпийскую сборную

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух оценил выступление Елизаветы Туктамышевой на международном турнире Finlandia Trophy.

Туктамышева заняла второе место, обновив личный рекорд в короткой программе и приблизившись к нему в произвольной. Победу с двумя мировыми рекордами одержала Камила Валиева.

«Прежде всего хочется поздравить Лизу Туктамышеву. Мне приятно, что она начала с достойного проката короткой программы, которую я ставил ей в этом году. Её первое место после короткой программы и прекрасное выступление с произвольной говорят о том, что Лиза намерена бороться, несмотря на то что многие скептики списывают её со счетов. Она сделала очень серьёзную заявку на попадание в олимпийскую сборную.

Лиза тренируется у одного из самых выдающихся тренеров современности — Алексея Николаевича Мишина. Я отношусь к нему с гигантским уважением и благодарю его, что он второй год подряд позволяет мне работать с его учениками и у нас получаются интересные работы.

Стоит ли гнаться за четверным? Решение принимает тренер. Лиза выкладывала свой четверной, но я думаю, что сейчас стабильность важнее всего», — приводит слова Авербуха ТАСС.