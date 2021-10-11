Алёна Косторная оценила своё выступление на турнире Finlandia Trophy

Российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала выступление на международном турнире Finlandia Trophy, по итогам которого она заняла третье место.

«Я недовольна своим прокатом, потому что не получилось практически… Да не то, что не всё получилось, практически все элементы были очень сомнительны, и как-то вот… Если вчера я получала удовольствие от проката, то сейчас я просто ехала, пытаясь собрать элементы, особо не показывая программу и не получая, собственно, никакого удовольствия. Но я всё равно благодарна зрителям за то, что они поддерживали меня, и за это им большое спасибо.

Что думаю о своей произвольной программе? Хотелось бы с ней выступить достойно. И это Вивальди — там нет особо медленных частей, под которые можно было бы вальяжно покататься. Любая, даже медленная часть, она всё равно получается быстрой, потому что – ну, это стилистика музыки такая.

В чём причина ошибки на тройном акселе? Недостаточно уверена в этом прыжке. Бывает так: ты его тренируешь и всё равно не получается. А бывает, что ты его особо и не тренируешь, и соответственно, он у тебя особо и не получается.

Постараюсь на следующих соревнованиях откататься чище и получить удовольствие от катания. Сейчас я не очень счастлива, потому что не удалось всё сделать. Спасибо всем за организацию этого турнира и поддержку», — приводит слова Косторной пресс-служба ФФККР.