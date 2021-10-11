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«Мне есть куда расти». Фигуристка Валиева — о рекордном прокате на Finlandia Trophy

«Мне есть куда расти». Фигуристка Валиева — о рекордном прокате на Finlandia Trophy
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Российская фигуристка Камила Валиева, обновившая на Finlandia Trophy два мировых рекорда, оценила своё выступление на первом международном турнире среди взрослых в карьере.

«Удовлетворена ли, что установила два мировых рекорда? Мне есть куда расти. Если даже один прыжок не получился, я рада, что дальше собралась и прокатала, как тренировала. И в первый раз я сделала на соревнованиях четверной сальхов! Больше радостный этот момент, чем печальный.

Чего не хватило на тройном акселе? Наверное, уверенности. Я так пошла в него, неагрессивно. Пока что была немного не уверена в акселе. К следующим соревнованиям постараюсь всё собрать. Я понимала, что захожу на аксель очень осторожно. И это уже звоночек.

Когда вернусь, продолжу тренировать свои программы, чтобы они были отточены на 100 процентов. И буду настраиваться морально и психологически на следующий старт. Мне кажется, я пока чувствую давление даже не из-за того, что это олимпийский сезон, а потому, что это мой первый взрослый сезон», — приводит слова Валиевой пресс-служба ФФККР.

Валиева начала взрослую карьеру с лучшего проката в истории. А если бы ещё и не упала! Валиева начала взрослую карьеру с лучшего проката в истории. А если бы ещё и не упала!
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