«Мне есть куда расти». Фигуристка Валиева — о рекордном прокате на Finlandia Trophy

Российская фигуристка Камила Валиева, обновившая на Finlandia Trophy два мировых рекорда, оценила своё выступление на первом международном турнире среди взрослых в карьере.

«Удовлетворена ли, что установила два мировых рекорда? Мне есть куда расти. Если даже один прыжок не получился, я рада, что дальше собралась и прокатала, как тренировала. И в первый раз я сделала на соревнованиях четверной сальхов! Больше радостный этот момент, чем печальный.

Чего не хватило на тройном акселе? Наверное, уверенности. Я так пошла в него, неагрессивно. Пока что была немного не уверена в акселе. К следующим соревнованиям постараюсь всё собрать. Я понимала, что захожу на аксель очень осторожно. И это уже звоночек.

Когда вернусь, продолжу тренировать свои программы, чтобы они были отточены на 100 процентов. И буду настраиваться морально и психологически на следующий старт. Мне кажется, я пока чувствую давление даже не из-за того, что это олимпийский сезон, а потому, что это мой первый взрослый сезон», — приводит слова Валиевой пресс-служба ФФККР.