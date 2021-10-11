«Пусть подавятся своей злобой!» Подписчики отреагировали на пост Алины Загитовой о хейте

Подписчики отреагировали на пост в «Инстаграме» олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой о хейте. Ранее Загитова заявила, что её часто хейтят в комментариях, и пожаловалась на отсутствие приватности.

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Вот что написали подписчики в комментариях:

«Пусть подавятся своей злобой, а мы тебя всегда поддержим, нас больше».

«Ты всегда лучшая, и мы тебя очень любим. Если есть хейтеры, значит, что всё правильно делаешь».

«Алина, вы очень скромны и естественны в своём поведении. Это в вас привлекает. Нет наигранности. Вы молоды и очень успешны в своей карьере. Удачи и счастья вам в жизни».

«Алиночка, какая ты сильная, ты сама не знаешь насколько! Столько лет жить под таким прессингом — это уму непостижимо...»

«Алина, не слушай никого, у нас не любят успешных, умных и красивых. Иди своей дорогой, ты на правильном пути. А мы любим тебя за твою доброту, искренность и правдивость».

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