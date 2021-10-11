«Я в ужасе!» Александр Жулин — о сериале «Игра в кальмара»

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин поделился впечатлениями от нашумевшего сериала «Игра в кальмара».

«Друзья, посмотрел я тут нашумевший сериал «Игра в кальмара». Ну что вам сказать? Очень продуманное кино для людей с устойчивой психикой, не требующей вмешательства психотерапевта. Все убийства в фильме поданы настолько легко и непринужденно, что любой молодой человек подумает, насколько легко и непринужденно можно организовать и реализовать такое преступление. Убийства — просто игра, в которой люди мрут, как мухи.

Я нахожусь в кошмарном ожидании того, как неокрепшие умы наших подростков отреагируют на это кино. Этот фильм будет шедевром Netflix. А как с этим жить подросткам, которые будут пробовать примерно те же игры в нашей жизни? Я в ужасе!», — написал Жулин в своём «инстаграме».

Жулин в паре с Майей Усовой стал бронзовым призёром Олимпийских игр 1992 года, серебряным призёром Игр 1994 года. Они также становились чемпионами мира, Европы и СССР.

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